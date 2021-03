O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quinta-feira (11) em um discurso para marcar o primeiro ano da pandemia que a luta contra a covid-19 "está longe ter acabado".



"Temos que trabalhar para garantir que todos tenham confiança na segurança e eficácia das três vacinas" que estão sendo distribuídas nos Estados Unidos, o país com o maior número de mortes pelo novo coronavírus no mundo.



Em um discurso em que não faltaram tons de otimismo, Biden prometeu que progressivamente todos os adultos nos Estados Unidos poderão receber uma dose da vacina até 1º de maio.



Com este objetivo em mente, Biden sugeriu que os americanos poderão comemorar o dia nacional de 4 de julho em pequenos grupos em torno de um tradicional churrasco.



No entanto, ele alertou que "as condições podem mudar" e que os cientistas apontaram que as coisas podem piorar novamente, se novas variantes do vírus se espalharem.



Nesse sentido, Biden pediu aos americanos que continuem a respeitar as medidas de precaução, como lavagem das mãos, distanciamento social e uso de máscaras.



"Assim como estamos saindo de um inverno sombrio para uma primavera promissora, o verão não é o momento de jogar fora as regras", concluiu o presidente.