Intruso passeia por base onde avião presidencial americano é mantido

Um sem-teto passou cinco horas no mês passado vagando livremente pela base militar onde o avião do presidente dos Estados Unidos fica estacionado, depois de passar sem problemas por vários controles de segurança, admitiu a Força Aérea americana nesta quinta-feira (11).



O inspetor-geral da corporação afirmou em relatório sobre o incidente de 4 de fevereiro que o invasor, que entrou sem autorização na Base Andrews, aproximou-se do avião de transporte C-40 que estava na pista, mas não chegou perto nem do Força Aérea Um ou do Boeing 747 usados pelo secretário de Defesa.



A base, localizada no sul de Washington, é de onde partem o presidente, o secretário de Defesa e outras autoridades americanas para suas viagens oficiais. É também o ponto de chegada de visitantes ilustres, como chefes de Estado. Por esse motivo, a segurança costuma ser rigorosa.



O homem, que não foi identificado, conseguiu entrar na base e caminhar por cinco horas pela praça de alimentação, terminal VIP e outros locais, antes de chamar a atenção da segurança. Ainda mais surpreendente, o homem conseguiu tal feito apesar de sua aparência peculiar: "Ele usava um boné vermelho ou rosa na cabeça que cobria parcialmente as orelhas e com bolas marcantes no topo que pareciam pequenas orelhas de rato", descreve o relatório.