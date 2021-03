O presidente dos EUA, Joe Biden, ordenará às autoridades de todo o país que suspendam as restrições da vacinação contra a covid-19 aos grupos prioritários, liberando até o início de maio as vacinas para as pessoas que desejam recebê-la, disse uma autoridade nesta quinta-feira (11).



"Ele determinará que, no máximo até 1º de maio, todos os americanos precisam ser elegíveis para receber a vacina", afirmou um alto funcionário do governo, que pediu para não ser identificado.