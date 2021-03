Nasdaq sobe, Dow Jones e S&P 500 batem recordes em Wall Street

A bolsa de Nova York se beneficiou nesta quinta-feira (11) da boa saúde bursátil dos grandes valores tecnológicos e da esperança de um rápido retorno do crescimento aos Estados Unidos depois da promulgação do pacote de reativação de US$ 1,9 trilhão pelo presidente Joe Biden.



O Nasdaq subiu 2,52%, a 13.398,67 pontos. Os grandes valores tecnológicos do índice, como Apple, Amazon, Alphabet (matriz da Google), subiram mais de 1,5%. O Facebook subiu 3,39%.



O Dow Jones Industrial Average subiu 0,58%, a 32.485,59 pontos, e o S&P; 500, 1,04%, a 3.939,34 pontos. Os dois índices mantiveram níveis recorde.



Depois de abrir no azul, Wall Street ampliou seus ganhos após a promulgação, pelo presidente Joe Biden, do pacote de reativação da economia de US$ 1,9 trilhão, aprovado na quarta-feira pelo Congresso.



Graças ao aval do Congresso, milhões de americanos receberão cheques de ajuda direta em um montante total de 400 bilhões de dólares.



O plano estende até setembro ajudas excepcionais ao desemprego, que expiravam em 14 de março.



E dedica 126 bilhões de dólares a escolas, de pré-escolas às de ensino médio, para apoiar sua reabertura, apesar da pandemia, bem como 350 bilhões de dólares para estados e governos locais.



"Há tantas boas notícias prestes a chegar nos dois próximos anos que todo recuo do mercado é uma oportunidade" para um avanço, resumiu Maris Ogg, da Tower Bridge Advisors.



Segundo esta analista, a abundância de liquidez proveniente do governo e liderada pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano) será benéfica para a poupança e o consumo dos americanos, bem como para os investimentos das empresas.