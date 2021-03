Petróleo fecha em alta em mercado otimista sobre demanda da gasolina

Os preços do petróleo subiram nesta quinta-feira (11), impulsionados por prognósticos otimistas sobre o crescimento mundial e a demanda de gasolina.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio fechou a 69,63 dólares, em alta de 2,54% em Londres.



Em Nova York, o barril de WTI para entrega em abril subiu 2,45% a 66,02 dólares.



O petróleo foi impulsionado pelos preços da gasolina, depois da queda de reservas deste combustível na semana passada nos Estados Unidos, explicou James Williams, da WTRG Economics.



"As refinarias começam a funcionar (depois da onda de frio polar de meados de fevereiro) e usarão mais petróleo cru", destacou o especialista. Ao mesmo tempo, a demanda de cru deveria aumentar "com o início da temporada de viagens" de carro nos Estados Unidos.



A Opep informou, ainda, nesta quinta-feira, que prevê um aumento da demanda mundial de 5,9 milhões de barris diários (mbd), a 96,3 mbd, sutilmente acima do projetado no mês passado.



Na terça-feira, a OCDE revisou fortemente para cima sua estimativa de crescimento mundial em 2021 a 5,6% no lugar de 4,2% antes, devido aos efeitos conjugados do mega-pacote de reativação americana e de vacinação contra a covid-19.