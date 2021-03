Novavax anuncia que sua vacina é altamente eficaz contra casos graves de covid

A vacina contra covid-19 da empresa de biotecnologia americana Novavax demonstrou ser 100% protetora contra casos graves da doença, incluindo hospitalização e morte, disse a empresa nesta quinta-feira (11) após seus testes.



Porém, sua eficácia contra a variante sul-africana caiu bastante quando incluídos casos leves e moderados, mostraram os estudos.



Os resultados anunciados nesta quinta são das análises finais, após a divulgação de resultados provisórios no final de janeiro.



Em um ensaio de fase 3 no Reino Unido que incluiu 15 mil participantes com idades entre 18 e 84 anos, incluindo 27% com mais de 65, foi identificada uma eficácia de 96,4% contra a doença em suas formas leve, moderada e grave no caso da cepa original.



Essa cifra caiu para 89,7% com a inclusão de pessoas infectadas com a variante B.1.1.7, que mostrou ser mais transmissível e causar um adoecimento mais severo.



Na África do Sul, um estudo menor de fase 2b com cerca de 2.600 pessoas descobriu que o imunizante era 48,6% eficaz, embora o número subisse para 55,4% entre os voluntários negativos para HIV.



Em ambos os testes, a vacina conhecida como NVX-CoV2373 demonstrou 100% de proteção contra a doença grave.



Ao contrário das vacinas da Pfizer, Moderna e AstraZeneca, que entregam as instruções genéticas que fazem as células humanas criarem uma proteína chave do vírus, a da Novavax injeta versões sintéticas dessas proteínas diretamente no corpo para evocar uma resposta imunológica.



A empresa com sede em Maryland disse que espera solicitar a aprovação britânica de sua vacina anticovid no início do segundo trimestre de 2021, e logo depois fazer o mesmo nos Estados Unidos.