Portugal vai reabrir creches e escolas primárias

O governo português anunciou nesta quinta-feira a reabertura das creches e escolas primárias na semana que vem, primeira fase do plano para levantar as restrições decretadas para lutar contra a pandemia.



A reabertura "deve ser progressiva e cautelosa", advertiu o premier Antonio Costa, que apresentou em entrevista coletiva um dispositivo de desconfinamento em etapas. A partir de segunda-feira, também irá reabrir o comércio não essencial, como livrarias e salões de beleza. O trabalho remoto e as restrições à circulação entre localidades estão mantidos.



Em confinamento desde meados de janeiro, Portugal observa uma forte queda no número de infectados, após atingir um pico de 16.500 casos diários no dia 28 daquele mês. A nação europeia, de 10 milhões de habitantes, tornou-se em janeiro o país (sem contar os microestados) mais atingido pelo vírus em relação à sua população.