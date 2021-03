O presidente americano, Joe Biden, promulgou nesta quinta-feira (11) uma lei aprovada pelo Congresso que lança um plano de estímulo econômico de US$ 1,9 trilhão.



O presidente assinou o texto no Salão Oval sete semanas depois de chegar ao poder.



A pandemia do coronavírus deixou mais de 525.000 mortos nos Estados Unidos e a maior economia do mundo encolheu 3,5% no ano passado.