Belarus expulsa mais dois diplomatas poloneses (oficial)

Belarus, que esta semana expulsou um cônsul polonês, anunciou nesta quinta-feira (11) uma medida similar contra outros dois diplomatas do país, justificando a decisão por uma resposta considerada "excessiva" por parte de Varsóvia.



"Replicando uma resposta excessiva, assimétrica e destrutiva por parte de Varsóvia diante de uma decisão legítima e fundada de Belarus", a parte bielorrussa decidiu expulsar dois diplomatas do consulado-geral da Polônia em Grodno (oeste), informou em um comunicado de imprensa o ministério das Relações Exteriores.



Estes diplomatas, entre eles o cônsul, têm 48 horas para deixar o país, segundo a mesma fonte.



No comunicado desta quinta-feira, o ministério acrescentou que convocou o encarregado de negócios da embaixada polonesa em Minsk.



Esta declaração ocorre depois que a Polônia anunciou na quarta-feira a expulsão de um diplomata bielorrusso, como resposta a uma medida similar anunciada no começo desta semana contra um cônsul polonês por parte de Minsk.



Belarus tinha declarado na terça-feira 'persona non grata' o cônsul polonês em Brest (sudoeste), em represália por sua participação em uma reunião nesta cidade em homenagem aos "soldados malditos", poloneses, que combateram sucessivamente as ocupações alemã e soviética.



Unidades de resistência formadas para combater o ocupante alemão na Segunda Guerra Mundial, os "soldados malditos" poloneses se lançaram depois a lutar contra a ocupação soviética.



Seu combate contra os soviéticos persistiu até a década de 1950.