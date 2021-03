França afirma que 'não há motivo para suspender' vacinação com AstraZeneca

A França continuará usando a vacina da AstraZeneca, segundo declarou nesta quinta-feira (11) seu ministro da Saúde, depois que vários países europeus suspenderam as injeções do imunizante como medida de precaução após a aparição de coágulos de sangue em pessoas que foram vacinadas.



"Encaminhei o assunto para a Agência Nacional para a Segurança dos Medicamentos. Segundo ela, não há nenhum motivo para suspender a vacinação com a AstraZeneca", disse Olivier Véran em coletiva de imprensa.



"O benefício da vacinação é considerado maior que os riscos até o momento", acrescentou o ministro.



Dinamarca, Islândia e Noruega suspenderam por "precaução" o uso da vacina desenvolvida pelo laboratório britânico e a Universidade de Oxford, enquanto investigam supostos casos de coágulos que levaram a tromboses.



No entanto, para o ministro francês, o risco não é estatísticamente maior nos pacientes vacinados com a AstraZeneca do que nos outros.



A decisão da França segue as recomendações da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), que nesta quinta-feira defendeu a continuidade do uso da vacina.



Segundo a EMA, foram registrados até terça-feira apenas 22 casos de trombose entre as três milhões de pessoas vacinadas na União Europeia (UE), assim como na Noruega e Islândia, que participam da estratégia comum de vacinas.



"Estão sendo realizadas pesquisas na França e no exterior. O Reino Unido, que vacinou milhões de pessoas com a vacina da AstraZeneca, pede que continue a campanha e não observou riscos em grande escala de eventos adversos graves", disse Véran.



Além dos países já citados, a Áustria anunciou na segunda-feira que deixou de administrar um lote de vacinas do laboratório após a morte de uma enfermeira de 49 anos que sofreu "graves problemas de coagulação" poucos dias depois de ser vacinada.



Outros quatro países europeus - Estônia, Lituânia, Letônia e Luxemburgo - suspenderam imediatamente a vacinação com doses deste lote, que foi entregue a 17 países e que incluía um milhão de vacinas.



A Itália, que não recebeu vacinas desse lote, também suspendeu nesta quinta-feira a aplicação da AstraZeneca como medida de precaução.