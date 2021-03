Eurodeputados evitam definir data para ratificar acordo pós-Brexit

O Parlamento Europeu adiou nesta quinta-feira (11) a definição de uma data para ratificar o acordo comercial pós-Brexit entre a União Europeia e o Reino Unido, em meio a novas tensões sobre detalhes do tratado e entregas de vacinas anti-covid.



Os líderes dos grupos políticos reunidos em Bruxelas se recusaram a fixar a data da votação, que deveria ter acontecido antes do final de abril, sob risco de o acordo ser anulado.



"É óbvio que, se o Reino Unido não respeita o acordo anterior [o Acordo de Retirada], de que adianta ratificar o que está em cima da mesa?", disse o eurodeputado belga Philippe Lamberts, vice-líder do Partido Verde Europeu no Parlamento.



"Se não houver ratificação até o final de abril, estaremos em uma situação sem acordo. Espero que até lá o Reino Unido tenha recuperado sua lucidez", afirmou ele à AFP.



É a segunda vez que o Parlamento posterga a votação, que há muito tempo era esperada para o final de março ou abril.



O acordo sobre as relações comerciais pós-Brexit, fervorosamente negociado durante quase um ano e adotado horas antes do Natal de 2020, foi aplicado de forma provisória em 1º de janeiro até ser ratificado pelo Parlamento.



No entanto, eurodeputados influentes ameaçam vetar o tratado se o Reino Unido aprovar um plano para estender o uso de controles a alimentos e produtos agrícolas que chegam à Irlanda do Norte, um gesto que Bruxelas vê como uma mudança unilateral no pacto de divórcio.



Mas, além disso, Bruxelas e Londres estão agora em rota de colisão por causa das vacinas contra a covid-19.



O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, rejeitou enfaticamente as alegações do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, na quarta-feira, sobre a proibição das exportações dos imunizantes.



A UE afirma que 30% das vacinas produzidas no bloco foram exportadas, enquanto o Reino Unido não publicou nenhum dado sobre quantas doses produzidas em seu território foram enviadas para o exterior.