Cardeal próximo a João Paulo II é alvo de denúncia por encobrir casos de pedofilia

O Ministério Público polonês recebeu uma denúncia contra o cardeal Stanislaw Dziwisz, colaborador próximo de João Paulo II, e outros três bispos para encobrir casos de pedofilia na Igreja, informou nesta quinta-feira (11) um advogado de vítimas de abusos.



"A Comissão anunciou em uma carta que havia remetido os casos do cardeal Dziwisz e de outros três bispos ao Ministério Público", declarou à AFP Artur Nowak, advogado que representa cerca de 20 vítimas de abusos sexuais por parte de sacerdotes católicos.



A carta, publicada na Internet, identifica o bispo Dziwisz e três bispos da diocese sul de Bielsko Biala e Zywiec: Roman Pindel, Tadeusz Rakoczy e Piotr Greger.



"É espetacular e muitas das vítimas não ocultam sua satisfação", disse Nowak à AFP. Segundo ele, o MP tem 30 dias para decidir se inicia o procedimento judicial.



Se os bispos forem declarados culpados ao fim do julgamento, poderiam enfrentar até três anos de prisão, informou o advogado.



Documentários exibidos nos dois últimos anos pela emissora polonesa TVN24 revelaram casos arrepiantes de abusos sexuais por parte de sacerdotes, o que gerou dúvidas sobre a atitude do cardeal Dziwisz, de 81 anos, suspeito de ter encoberto casos de pedofilia.



Em novembro, o presidente da conferência episcopal polonesa, o arcebispo Stanislaw Gadecki, expressou sua esperança de que uma comissão eclesiástica elucidou o papel do arcebispo Stanislaw Dziwisz, ex-secretário e amigo do papa João Paulo II.