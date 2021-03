Acidente em estrada do norte do México deixa 11 mortos

Onze pessoas morreram nesta quinta-feira em um acidente ocorrido em uma estrada do estado de Nuevo León, norte do México, entre um ônibus de passageiros e um caminhão tanque carregado com combustível, informou o governador Jaime Rodríguez.



A Proteção Civil de Nuevo León registrou "11 pessoas mortas e vários feridos que foram levados ao Hospital Civil", disse Rodríguez no Twitter.



O acidente ocorreu em uma estrada do município de Salinas Victoria e provocou um incêndio que já foi apagado, acrescentou o governador.



"Dei instruções ao DIFNuevoLeon para que apoie as famílias dos afetados em tudo o que precisarem. Lamento profundamente a perda das 11 famílias, continuarei atento à evolução dos feridos", concluiu Rodríguez sem mais detalhes.