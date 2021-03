Irã rejeita que Washington continue política de 'máxima pressão' do governo Trump

Teerã culpou, nesta quinta-feira (11), o governo do presidente Joe Biden por não ter interrompido a política de "máxima pressão" contra o Irã promovida por Donald Trump, alertando que não produzirá nenhum avanço diplomático.



"Os Estados Unidos disseram que são a favor da diplomacia, não da política fracassada de Trump de máxima pressão", escreveu no Twitter o ministro das Relações Exteriores iraniano, Mohamad Javad Zarif.



"No entanto, (o secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken) se gaba por impedir que a Coreia (do Sul) transferisse nosso próprio dinheiro (para permitir que o Irã compre) para alimentos e produtos médicos", acrescentou.



Zarif reagiu aos comentários realizados no dia anterior por Blinken, que afirmou diante de uma comissão parlamentar que não tinha intenção de permitir que países como Coreia do Sul e Iraque liberem bilhões de dólares em ativos iranianos - congelados por causa das sanções dos Estados Unidos - antes que Teerã volte a aplicar plenamente o acordo nuclear internacional com o Irã, assinado em Viena em 2015.



Os iranianos e os americanos dizem que querem salvar o pacto prejudicado em 2018 pela decisão de Donald Trump de se retirar e aplicar sanções econômicas ao Irã.



