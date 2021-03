Junta birmanesa pode estar cometendo crimes contra humanidade, diz ONU

A junta militar birmanesa "está, provavelmente, cometendo crimes contra a Humanidade" - declarou nesta quinta-feira (11) o principal especialista da ONU sobre este país asiático, afirmando que pelo menos 70 pessoas foram "assassinadas" na repressão das manifestações.



"Crescem as evidências de que a junta militar, dirigida por essa mesma cúpula, comete, provavelmente, crimes contra a Humanidade, incluindo assassinatos, desaparecimentos forçados, perseguição, tortura e prisões em violação da (...) lei internacional", declarou Thomas Andrews no Conselho de Direitos Humanos da ONU.



"Examinem os fatos", implorou o especialista independente, encarregado pela ONU de monitorar a situação dos direitos fundamentais em Mianmar.



Andrews lembrou ao Conselho os requisitos para que alguns fatos sejam considerados crimes contra a humanidade.



"O fato de serem cometidos em meio a um ataque de grande amplitude ou sistemático contra uma população civil, seja qual for, e com o conhecimento dos fatos", disse.



A atual repressão em Mianmar faz parte dessa situação: é uma campanha coordenada contra a população civil, de grande amplitude, com cerca de 2.000 detidos até o momento, e são bem organizadas e executadas "com o conhecimento dos líderes" do governo, explicou.



Andrews reconheceu que cabe a um tribunal de justiça decidir a respeito, embora as provas já tenham começado a ser coletadas por um mecanismo de vigilância independente, criado em 2018 pelo Conselho dos Direitos Humanos, a mais alta instância da ONU sobre o assunto.