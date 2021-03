O plano de alívio para a economia aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos na quarta-feira (10), no total de US$ 1,9 trilhão, dará um "impulso considerável à economia global" - afirmou o Fundo Monetário Internacional (FMI) nesta quinta-feira.



"Vemos possíveis repercussões positivas para o crescimento global", disse o porta-voz do Fundo, Gerry Rice, em entrevista coletiva.