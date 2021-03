BCE mantém taxas de juros e acelera compras de dívida de programa antipandemia

O Banco Central Europeu (BCE) manteve suas taxas de juros sem alterações, nesta quinta-feira (11), e anunciou uma aceleração do ritmo de compras da dívida de seu programa contra a pandemia de covid-19.



A instituição com sede em Frankfurt aumentou suas previsões de inflação na zona do euro para 2021 e 2022 e manteve globalmente as de crescimento.



A principal taxa de juros permanece em 0%, enquanto as entidades financeiras terão um desconto de 0,5% de seus depósitos nos bancos centrais.



O ritmo do Programa de Compras de Emergência para a Pandemia de Covid-19 (PEPP) será acelerado, após a recente alta das taxas de juros nos mercados de dívida soberana, acrescentou a instituição.



Esta alta "supõe um risco para as condições de financiamento" da economia, afirmou a presidente do BCE, Christine Lagarde, em entrevista coletiva.