Americanos pedem compensação por tratamentos falhos contra COVID-19

(foto: STR/AFP) COVID-19 começaram a ser cobrados pelos americanos. Steve Cicala, de 58 anos, é a primeira pessoa a pedir uma reclamação ao fundo do governo dos Estados Unidos, usado para compensar ferimentos graves ou mortes causadas por tratamentos ou vacina na luta contra a pandemia.









Onze dias depois de ser admitida no mesmo hospital onde trabalhou como enfermeira, Susan morreu, aos 60 anos, vítima de uma parada cardíaca. Steve Cicala não alega negligência hospitalar, e poderia receber cerca de US $ 367 mil do fundo virtualmente inexplorado, se pudesse mostrar o tratamento que causou a morte da esposa.





O programa do governo americando, chamado de Programa de Compensação de Lesões de Contramedidas (CICP), supervisionado pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS), negou a compensação em 90% dos casos registrados antes da pandemia, principalmente para vacinas contra a gripe H1N1.





De acordo com informações divulgadas pela agência de notícias Reuters, cerca de 48 reclamações já foram feitas neste ano e estavam pendentes até 16 de fevereiro, por ferimentos graves e mortes por vacinas, ventiladores e drogas no tratamento contra a COVID-19.





No Brasil, apesar de comprovada a ineficácia, o tratamento adotado no quadro de Susan, com o uso de azitromicina e hidroxicloroquina nos casos de COVID-19, é amplamente defendido pelo presidente do país, Jair Bolsonaro (sem partido). Nos Estados Unidos, o tratamento também era defendido pelo ex-presidente Donald Trump.