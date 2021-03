Noruega suspende vacina da AstraZeneca

As autoridades sanitárias norueguesas anunciaram, nesta quinta-feira (11), a suspensão "cautelar" das vacinas de covid-19 da AstraZeneca.



Olso segue, assim, os passos da Dinamarca, que tomou uma decisão similar por temor da formação de coágulos.



"Na Noruega, estamos dando uma pausa na vacinação com a AstraZeneca", disse um alto funcionário do Instituto Nacional de Saúde Pública, Geir Bukholm, em entrevista coletiva.



"Estamos à espera de informações, para ver se há uma relação entre a vacinação e este caso de coágulos", completou.



"É o princípio da precaução", destacou Bukholm, afirmando que até agora não foi estabelecido nenhum vínculo entre a vacina do laboratório e a trombose, incluída como uma das consequências mortais, constatada na Dinamarca.



Este país, acompanhado imediatamente pela Islândia, anunciou uma decisão semelhante pouco antes, alegando também o princípio da precaução.



A AstraZeneca, que desenvolveu a vacina junto com a Universidade de Oxford, defendeu a segurança do produto.



"A segurança da vacina foi estudada profundamente em testes clínicos de Fase 3 e os dados (...) confirmam que, no geral, a vacina foi bem tolerada", disse à AFP um porta-voz do grupo.



Por sua vez, o governo britânico também afirmou que a vacina é "segura e eficaz".