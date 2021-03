Regulador europeu tenta lidar com preocupação sobre vacina anticovid da AstraZeneca

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) defendeu nesta quinta-feira (11) a continuidade da administração da vacina da AstraZeneca contra o coronavírus, depois que vários países da região suspenderam seu uso após o aparecimento de coágulos sanguíneos em pessoas vacinadas com o imunizante.



"Os benefícios continuam a superar os riscos e a vacina pode continuar a ser administrada", disse a EMA, enquanto os casos suspeitos de coágulos que causam trombose são investigados.



Pouco antes, Dinamarca, Islândia e Noruega suspenderam o uso da vacina desenvolvida pelo laboratório anglo-sueco e pela Universidade de Oxford como "precaução", apenas um ano após a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar a covid-19 pandêmica.



A autoridade de saúde dinamarquesa disse ter "relatos de casos graves de coágulos sanguíneos" em pessoas vacinadas, mas disse que não podia confirmar uma relação causal por enquanto.



De acordo com a EMA, apenas 22 casos de trombose foram notificados até terça-feira entre os três milhões de vacinados na União Europeia (UE), assim como na Noruega e na Islândia, que participam da estratégia comum de vacinação.



Na segunda-feira, a Áustria anunciou ter interrompido a administração de um lote de imunizantes produzidos pelo laboratório anglo-sueco após a morte de uma enfermeira de 49 anos que sofreu "graves problemas de coagulação", poucos dias depois ser vacinada.



Outros quatro países europeus - Estônia, Lituânia, Letônia e Luxemburgo - suspenderam imediatamente a vacinação com doses desse lote, que foi entregue a 17 países e incluía um milhão de vacinas.



A Itália, que não recebeu vacinas deste lote, também suspendeu a aplicação da AstraZeneca nesta quinta-feira como medida de precaução.



A França informou que continuará usando o imunizante anunciando que "não há nenhuma razão" para suspender seu uso.



Em uma investigação preliminar, a EMA afirmou que não existe relação entre a vacina da AstraZeneca e a morte na Áustria.



Como na primeira polêmica na Europa sobre sua eficácia em pessoas com mais de 65 anos, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson veio em socorro do laboratório e garantiu que a vacina é "segura" e "eficaz", segundo seu porta-voz.



A nova polêmica vem no mesmo dia em que a EMA aprovou o injetável em dose única da Johnson & Johnson, o quarto depois dos da Moderna e AstraZeneca, que exigem duas injeções.



A respeito da vacina da um estudo em condições reais desenvolvido em Israel e publicado nesta quinta-feira afirma que o fármaco tem eficácia de 97% contra casos sintomáticos e formas graves da doença.



- "2021 será muito duro" -



A implantação da vacinação é um grande desafio diante de um vírus que matou mais de 2,6 milhões e infectou quase 118 milhões, de acordo com uma contagem da AFP.



País mais afetado do mundo, com mais de meio milhão de mortos, os Estados Unidos aceleram a vacinação e espera receber as doses necessárias para vacinar todos os adultos americanos antes do final de maio.



A situação é muito mais complicada no Brasil, que parece em uma crise cada vez mais profunda. Na quarta-feira, o país registrou pela primeira vez mais de 2.000 morte em 24 horas (2.286).



"O índice de transmissão com as variantes torna a epidemia ainda mais grave. O ano de 2021 será ainda mais difícil", disse à AFP a pneumologista Margareth Dalcolmo, da Fiocruz.



A vacinação começou de maneira tardia no país, que já registrou 270.656 mortes provocadas pela covid-19. O presidente Jair Bolsonaro minimiza a pandemia e é contrário a fechar estabelecimentos comerciais para, segundo ele, preservar empregos.



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu que a população se vacinasse e não seguisse "qualquer decisão imbecil" do presidente ou do Ministério da Saúde.



- Crianças com fome, isoladas -



Em um ano, a pandemia também provocou o retrocesso de todos os indicadores que medem o desenvolvimento de crianças e adolescentes no mundo, adverte o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).



"Aumentou o número de crianças com fome, isoladas, abusadas, ansiosas, que vivem na pobreza e são forçadas a se casar", afirmou a diretora-executiva do Unicef, Henrietta Fore.



Entre seis e sete milhões a mais de crianças podem ter sofrido desnutrição em 2020, um aumento de 14% que pode ser traduzido em mais de 10.000 mortes adicionais por mês, principalmente na África Subsaariana e no sul da Ásia.



Na Ásia, onde o Camboja anunciou nesta quinta-feira sua primeira morte por coronavírus, a ameaça da covid-19 não impediu que milhares de peregrinos entrassem no sagrado rio Ganges por ocasião de um importante festival hindu.



JOHNSON & JOHNSON