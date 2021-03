Trio é condenado a prisão em Hong Kong por roubar papel higiênico à mão armada

Os autores de um roubo à mão armada de centenas de rolos de papel higiênico no ano passado, acumulados pelos moradores de Hong Kong nos primeiros dias da pandemia, foram condenados a mais de três anos de prisão nesta quinta-feira (11) - informou a imprensa local.



Os três homens, que estavam armados com facas e roubaram cerca de 600 rolos de papel higiênico, foram condenados a 40 meses de prisão cada um, relata o jornal Mingpao, de Hong Kong.



Em fevereiro de 2020, quando surgiram os primeiros casos de coronavírus no centro financeiro asiático, o papel higiênico se tornou um bem precioso pelo medo de escassez desse item.



Os habitantes de Hong Kong correram para os supermercados para estocar alimentos e artigos de primeira necessidade.



Como os supermercados não conseguiam se reabastecer com rapidez suficiente, longas filas de clientes se formaram em frente às lojas antes mesmo de elas abrirem. Assim que as prateleiras eram reabastecidas, ficavam vazias.



Nas redes sociais, os residentes mostravam com orgulho o estoque de rolos de papel higiênico em seus pequenos apartamentos.



Os três admitiram terem usado uma faca para ameaçar um entregador do lado de fora de um grande supermercado no bairro operário de Mongkok.



Eles foram embora com 50 pacotes de papel higiênico, avaliados em 1.700 HKD (US$ 220), mas acabaram sendo detidos pela polícia.



Segundo o jornal Mingpao, os três homens, que admitiram terem cometido o roubo, pediram desculpas ao distribuidor e devolveram os rolos roubados. O juiz decidiu, no entanto, que o crime foi premeditado e devia ser punido com uma pena de prisão.