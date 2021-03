Navio de guerra dos EUA cruza estreito de Taiwan

Um navio de guerra americano cruzou o estreito de Taiwan - anunciou a Marinha dos Estados Unidos nesta quinta-feira (11), depois que um comandante advertiu que a China poderia invadir a ilha antes de 2027.



O destróier lança-mísseis "USS John Finn" entrou no braço do mar que separa a China continental de Taiwan na quarta-feira, informou a VII Frota dos Estados Unidos.



Esta operação, a terceira deste tipo desde a posse do presidente Joe Biden, tem como objetivo "demonstrar o compromisso dos Estados Unidos com uma zona indo-pacífica livre e aberta", segundo o comunicado.



A passagem acontece um dia depois de o comandante das forças americanas na região, o almirante Philip Davidson, advertir que teme uma invasão de Taiwan por parte do Exército chinês.



"Temo que eles estejam acelerando seus planos para suplantar os Estados Unidos (...) até 2050", declarou Davidson, chefe do Comando Militar Indo-Pacífico (Indopacom), a uma comissão do Senado americano.



"Está claro que Taiwan faz parte de suas ambições, e acho que a ameaça é evidente na próxima década, de fato, nos próximos seis anos", acrescentou.



Taiwan tem uma população de 23 milhões de habitantes. Desde 1945, a ilha é governada por um regime (a chamada República da China) que ali se refugiou após a vitória comunista na China continental em 1949, na esteira da guerra civil.



A República Popular da China considera este território como uma de suas províncias e ameaça usar a força, se a ilha declarar formalmente sua independência.