A Comissão Europeia anunciou, nesta quinta-feira (11), que estendeu até o fim de junho a aplicação do chamado Mecanismo de Transparência e Autorização, que controla a exportação de vacinas contra a covid-19.



Em uma nota oficial, a Comissão apontou que esta decisão foi adotada "depois de persistentes atrasos em algumas das entregas de vacinas à UE".



Por este mecanismo, empresas que assinaram com a UE contratos de pré-venda de vacinas devem obter uma autorização para exportar doses para fora do bloco.