Alemanha registra aumento de contágios de COVID-19 e fala em terceira onda

(foto: AFP / JEAN CHRISTOPHE VERHAEGEN)

As autoridades de saúde da Alemanha anunciaram nesta quinta-feira (11/03) um fortedas infecções por COVID-19 e temem uma "terceira onda" no país, devido sobretudo às diferentes variantes.O número de novos casos em um dia na Alemanha em 24 horas chegou nesta quinta-feira a 14.356, o maisdesde 28 de janeiro, segundo os números do instituto Robert Koch.Nos últimos sete dias, 61.005 pessoas foram infectadas, contra 57.255 na semana passada.A variante britânica, considerada mais, avança rapidamente no país: representa agora 55% dos casos diagnosticados contra 46% no início de março, segundo o instituto."Devo afirmar que a terceira onda jána Alemanha", declarou Lothar Wieler, presidente do organismo, à imprensa."Devemos vacinar o maispossível", completou Wieler.