A junta militar de Mianmar lançou, nesta quinta-feira (11), novas acusações de corrupção contra a ex-chefe do governo civil Aung San Suu Kyi, acusada de ter recebido subornos no total de US$ 600.000, além de 11 quilos de ouro.



"Tomamos conhecimento de que a própria Aung San Suu Kyia aceitou US$ 600.000 e 11,2 quilos de ouro. A comissão anticorrupção iniciou uma investigação", disse nesta quinta em Naipyidó o assessor de comunicação da junta, Zaw Min Tun.