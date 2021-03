Acidente de ônibus deixa 27 mortos na Indonésia

Ao menos 27 pessoas, incluindo vários estudantes do Ensino Médio, morreram em um acidente de ônibus que transportava peregrinos na ilha indonésia de Java, anunciaram nesta quinta-feira as autoridades.



Durante toda a noite, com a ajuda de máquinas, as equipes de resgate retiraram sobreviventes do ônibus que caiu na quarta-feira à noite em um barranco de Sumedang, ao oeste de Java.



O ônibus, com 66 pessoas a bordo, circulava por uma estrada sinuosa e mal iluminada quando caiu em um barranco de 20 metros, afirmaram as autoridades, que anunciaram 39 sobreviventes.



Entre as vítimas estão menores de idade, adultos e o motorista do ônibus.



Os passageiros retornavam à cidade de Subang após uma peregrinação religiosa no oeste de Java.