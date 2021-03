Sexto dia de protestos contra o presidente do Paraguai

Centenas de pessoas se manifestaram nesta quarta-feira (10) pelo sexto dia consecutivo na praça do Congresso de Assunção entoando críticas contra o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, para exigir sua renúncia por seu gerenciamento da pandemia de covid-19, confirmou a AFP.



"Não haverá paz para os corruptos", gritaram os oponentes em resposta aos cartazes exibidos pela polícia com a frase "A paz é o caminho".



A presença de manifestantes foi significativamente reduzida neste sexto dia de protestos, coincidindo com um "alerta vermelho" do Ministério da Saúde devido ao número recorde de pessoas infectadas pelo coronavírus.



As autoridades relataram 2.028 novos casos de covid-19 e 27 mortes em 24 horas no Paraguai, totalizando 174.013 infecções e 3.387 mortes pela pandemia desde que o primeiro caso foi registrado em 7 de março de 2020.



O presidente Mário Abdo foi visto nesta quarta-feira no Palácio do Governo, mas não fez nenhuma declaração aos jornalistas. Ele se limitou a empossar dois de seus quatro novos ministros, parte de uma série de mudanças em seu governo para apaziguar o descontentamento popular.



Cidadãos se reuniram para protestar acusando Abdo de corrupção e ineficácia em lidar com a pandemia.



O confronto dos manifestantes com a polícia deixou 21 feridos na última sexta-feira.



O Paraguai é o país que menos recebeu vacinas contra o coronavírus na região: 4.000 doses de Sputnik V e 20.000 de Sinovac, esta última doada pelo governo chileno de Sebastián Piñera.



Em outubro, o governo paraguaio reservou vacinas dentro do sistema Covax da Organização Mundial da Saúde (OMS), mas ainda não há data de recebimento definido.



Abdo também garantiu a compra de um milhão de doses do imunizante russo Sputnik V, que também não tem data de entrega, o que gerou descontentamento popular e protestos de cidadãos nas ruas sem bandeiras políticas.



Abdo conquistou o apoio do ex-presidente Horácio Cartes (2013-2018), um dissidente do partido governista Colorado, para que seus partidários no Congresso bloqueassem um pedido de impeachment contra ele.