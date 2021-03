Polícia peruana captura dois traficantes de drogas bolivianos procurados nos EUA

Dois traficantes de drogas bolivianos procurados pela justiça dos Estados Unidos foram capturados pela Interpol em Lima, informou a polícia do Peru nesta quarta-feira (10).



Jorge Roca Suárez, mais conhecido como "telhado de palha", e Herland Montaño foram detidos por agentes da Interpol na terça-feira no distrito turístico de Miraflores.



Os dois estrangeiros são procurados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por conspiração para o narcotráfico internacional.



Roca, de 69 anos, teria voltado às atividades ilícitas durante a pandemia, em 2020, ao coordenar as transferências de drogas do Peru para a Bolívia.



A rota da mercadoria ilegal incluía Brasil, Venezuela e México, antes de entrar nos Estados Unidos, noticiou o jornal peruano El Comercio.



Roca ganhou fama durante os anos 1980 junto com seu tio Roberto Suárez, conhecido na Bolívia como o "rei da cocaína".



Ambos forneceram toneladas de cocaína ao cartel de Medellín, comandado pelo colombiano Pablo Escobar, que foi morto em uma operação policial na cidade em 1993, segundo o jornal.



Por sua vez, Montaño, de 36 anos, conhecido como "Montaño Fernández", natural do departamento boliviano de Cochabamba, seria responsável por transportar a droga para o exterior em pequenos aviões.



Os detidos foram transferidos para a sede da Interpol, ao sul de Lima, para dar início ao processo de extradição solicitado pelas autoridades americanas.