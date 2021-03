Atenas e Ancara terão nova rodada de diálogos sobre o Mediterrâneo

Grécia e Turquia, ambas integrantes da Otan, voltarão a se reunir em 16 de março, em Atenas, para tentar resolver a disputa sobre a exploração de hidrocarbonetos no Mediterrâneo oriental, anunciou nesta quarta-feira (10) o ministério de Assuntos Exteriores grego.



A primeira reunião entre diplomatas gregos e turcos, após um intervalo de cinco anos, ocorreu em 25 de janeiro, em Istambul.



A crise entre Atenas e Ancara se intensificou em agosto, quando a Turquia enviou um navio de exploração sísmica "Oruç Reis" às áreas em disputa, especialmente perto da ilha grega de Kastellorizo, próxima à costa turca.



No fim da primeira rodada de conversações não foram anunciados avanços significativos, pois os dois países nem sequer puderam entraram em acordo sobre a lista de temas a abordar.



Atenas só queria discutir a delimitação da plataforma continental de suas ilhas no mar Egeu. Mas Ancara queria ampliar as conversações para a definição das zonas econômicas exclusivas e o espaço aéreo dos dois Estados.



A desconfiança entre a Turquia e a Grécia permanece após vários anos de tensão. Atenas assinou um contrato para comprar 18 caças Rafale da França, uma decisão tomada em resposta ao crescente número de demonstrações de força turcas no Mediterrâneo oriental.