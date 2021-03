Reunião entre EUA e China abordará cooperação e discordâncias, diz Casa Branca

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, confirmou nesta quarta-feira, 10, que autoridades de alto escalão dos Estados Unidos e da China se reunirão em uma cúpula presencial na próxima semana. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, e o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, se encontrarão com Yang Jiechi, membro do Politburo, o principal órgão de tomada de decisões do Partido Comunista Chinês, e com o ministro das Relações Exteriores do país asiático, Wang Yi, nos dias 18 e 19 de março, no Alasca.



Este será o primeiro encontro presencial entre representantes dos dois países desde que o líder da Casa Branca, Joe Biden, assumiu o cargo em 20 de janeiro. De acordo com Psaki, os americanos abordarão as áreas de cooperação entre os dois países, mas também discordâncias sobre "ações e valores" da China.