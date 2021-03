Peru incinera vinte toneladas de drogas apreendidas

A polícia antidrogas do Peru incinerou nesta quarta-feira (10) mais de 20,5 toneladas de drogas ilícitas apreendidas nos dois primeiros meses do ano, informou o Ministério do Interior.



A queima da droga incluiu pasta de cocaína e maconha na presença do ministro do Interior, José Elice, e a presidente do Conselho de Ministros, Violeta Bermúdez.



"Continuaremos neste esforço importante de evitar que as drogas cheguem às nossas ruas", disse Elice da sede da polícia da Direção de Operações Especiais, onde foi celebrado o ato.



A polícia tinha apreendido a droga em janeiro e fevereiro, principalmente nos vales produtores de coca na confluência dos rios Apurímac, Ene e Mantaro, no leste do país.



Entre novembro de 2020 e fevereiro deste ano, as autoridades peruanas queimaram mais de 40 toneladas de drogas, segundo a polícia.



De acordo com a ONU, Peru, Colômbia e Bolívia são os maiores produtores mundiais de folha de coca e cocaína.