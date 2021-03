EUA e Israel farão as primeiras consultas estratégicas desde a chegada de Biden

Os Estados Unidos e Israel realizarão consultas conjuntas sobre questões estratégicas no Oriente Médio, as primeiras desde que o presidente Joe Biden assumiu o cargo, informou a Casa Branca nesta quarta-feira (10).



O conselheiro de segurança nacional de Biden, Jake Sullivan, conduzirá a reunião virtual na quinta-feira junto com o conselheiro de segurança nacional israelense, Meir Ben-Shabbat, anunciou Emily Horne, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA.



"A discussão se concentrará em questões regionais, com base nas estreitas consultas entre os dois lados nos últimos meses", disse Horne.



Biden manteve distância no início de seu mandato do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, a quem levou quase um mês para telefonar após sua posse em 20 de janeiro.



Essa demora foi interpretada como uma forma de Biden reverter as relações entre os EUA e o Oriente Médio após o mandato de Donald Trump.



Uma das prioridades de Biden é se engajar novamente com o Irã sobre sua indústria nuclear que, segundo Israel, Teerã usa para desenvolver um programa de armas.



Biden está tentando reverter a decisão de Trump, apoiado por Israel, de romper as relações com o Irã e aumentar as sanções internacionais. O ex-presidente republicano argumentou que as negociações para garantir que o programa nuclear iraniano não tenha uso militar foram inúteis.