Opas expressa 'preocupação' com aumento dos casos de covid-19 no Brasil

A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) expressou nesta quarta-feira (10) sua "preocupação" com o aumento dos casos de covid-19 no Brasil depois que o país bateu mais um recorde de mortes nesta semana, com um aumento dos casos em quase todos os estados do país.



"Estamos preocupados com a situação no Brasil. Esse é um duro lembrete da ameaça de um ressurgimento, já que áreas muito afetadas pelo vírus continuam muito vulneráveis às infecções", disse em coletiva de imprensa virtual a diretora da Opas, Carissa Etienne.



Nesta terça-feira, o Brasil registrou 1.972 mortes por covid-19, um recorde no momento em que o sistema de saúde está sobrecarregado e a vacinação avança lentamente. Com um total de 268.000 óbitos, é o segundo país mais afetado pela pandemia depois dos Estados Unidos.



"Os casos estão em alta em quase todos os estados brasileiros", alertou Etienne. "Não podemos esperar até que nossos sistemas estejam lotados para implementar medidas de saúde pública", acrescentou.



Em relação à situação no resto do continente, a Opas relatou que Estados Unidos, Canadá e México continuam registrando uma queda dos casos, apesar dos focos muito ativos no estado de Virgínia, nos Estados Unidos, e na cidade de Nunavut, uma comunidade indígena no ártico canadense.



A Opas também registrou uma queda dos casos na América Central, embora com um aumento em algumas regiões da Guatemala e da região indígena de Guna Yala no Panamá.



Na América do Sul, o órgão apontou um aumento dos novos casos no Paraguai, Uruguai e Chile e uma queda no Peru e Bolívia, mas que nesses dois países andinos o nível das infecções permanece alto.