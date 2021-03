Condenação de ativista saudita defensora dos direitos das mulheres é mantida

A ativista saudita Loujain Al-Hathloul, em liberdade provisória, perdeu nesta quarta-feira (10) um recurso contra sua condenação à prisão e contra uma série de proibições como viajar durante cinco anos para fora do país, anunciou sua família.



Al-Hathloul, conhecida por uma campanha contra a proibição de dirigir para as mulheres sauditas, foi detida em maio de 2018 junto com outras ativistas, semanas antes dessa medida ser levantada.



No final de dezembro, um tribunal a condenou a cinco anos e oito meses de prisão, em virtude de uma lei "anti-terrorista", com suspensão de parte da pena, o que permitiu que saísse da prisão em fevereiro.



Al-Hathloul ficou em liberdade condicional e está proibida de slir deste reino do Golfo durante cinco anos.



Até o momento, as autoridades sauditas não comentaram oficialmente a detenção, o julgamento ou a libertação da jovem.



A família de Al-Hathloul alega que a ativista sofreu torturas e assédio sexual durante sua prisão, afirmações rejeitadas por um tribunal saudita.



Algumas das ativistas detidas junto com ela continuam presas.