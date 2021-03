Reservas de petróleo voltam a subir nos EUA

As reservas comerciais de petróleo nos Estados Unidos aumentaram acentuadamente novamente na semana passada pela segunda vez consecutiva, bem acima das expectativas dos analistas.



De acordo com o relatório semanal da Agência americana de Informação de Energia (EIA) divulgado nesta quarta-feira, as reservas de petróleo bruto aumentaram 13,8 milhões de barris (mb) para 498,4 mb em 5 de março. Este número é explicado pelo aumento da produção devido à maior atividade nas refinarias após uma onda de frio polar em meados de fevereiro.



O mercado esperava uma alta mais modesta, de 2,5 milhões de barris, segundo analistas entrevistados pela agência Bloomberg.



Esse forte aumento é explicado pelo aumento da produção após a onda de frio que atingiu o Texas, pólo petrolífero do país, em meados de fevereiro.



Já a produção passou de 10 para 10,9 mb por dia na semana anterior.



Na semana passada, a EIA relatou um aumento semanal recorde de 21,6 mb.



A produção "voltou aos níveis anteriores à tempestade de neve, enquanto a atividade de refino ainda não se recuperou", disse Matt Smith, da ClipperData, para explicar o aumento nas reservas.



As refinarias operaram com 69% da capacidade, ritmo 13% superior ao da semana anterior, mas longe dos percentuais para este período do ano.



Enquanto isso, as reservas de gasolina caíram 11,9 mb e as de produtos destilados 5,5 mb, "o que compensou a 'explosão' dos estoques de petróleo", disse Smith.



Os preços do petróleo WTI em Nova York estavam em alta (0,36%) após o relatório às 16h00 GMT (13h00 de Brasília).



O consumo no país foi de 19,2 mbd, abaixo da semana anterior e 11,2% menor que no mesmo período do ano passado.