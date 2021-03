Explosões em escritórios do MP e Polícia no Equador deixam um ferido

Um policial ficou ferido no Equador pela explosão de dois dispositivos explosivos nesta quarta-feira (10) em escritórios do Ministério Público e um pequeno quartel policial na cidade costeira de El Triunfo, informou o ministro de Governo (Interior), Gabriel Martínez.



"Há um policial ferido, esperamos que sua saúde se recupere logo", declarou o funcionário à imprensa, sem dar detalhes sobre o estado do policial.



No início, o comandante-geral da Polícia, Patricio Carrillo, afirmou que não havia vítimas dos "atentados com explosivos" contra o MP e a Unidade de Polícia Comunitária (UPC) de El Triunfo, na província de Guayas (sudoeste).



Martínez disse que as autoridades investigam uma "reação contra a polícia" após ações de uniformizados contra o crime.



"Não se pode atacar uma instalação policial ou uma instalação do Ministério Público e pensar que vai ficar na impunidade", expressou o ministro, que afirmou anteriormente que as explosões causaram "danos estruturais".



Twitter