Indignação na França pela morte de jovem que sofria bullying na escola

O governo francês expressou nesta quarta-feira (10) sua consternação com a morte de uma estudante de 14 anos que sofria bullying e cujo corpo foi recuperado na segunda-feira no rio Sena com sinais de violência.



A polícia deteve um menino e uma menina, ambos de 15 anos, que frequentavam a mesma escola da vítima, em Argenteuil, na periferia noroeste de Paris.



A morte trouxe à tona o problema das gangues juvenis na França, após vários incidentes violentos entre gangues de adolescentes.



Alunos entrevistados pela AFP fora da escola de Argenteuil afirmaram que a briga começou depois que fotos da vítima em roupas íntimas foram divulgadas na rede social Snapchat.



"O que aconteceu com esta jovem é terrível e vil", disse o porta-voz do governo, Gabriel Attal.



"Foi levada pelo bullying, um círculo vicioso que contribuiu para este drama", acrescentou, ao afirmar que os culpados serão punidos.



"Sabemos que o bullying começa na escola, na aula e no recreio. A novidade agora é que continua nas redes depois das aulas".



Segundo os investigadores, a mãe do detido de 15 anos explicou à polícia que seu filho lhe contou como ele e seus amigos espancaram uma jovem que mais tarde caiu no Sena, que depois de passar por Paris atravessa Argenteuil.



Em janeiro, a violenta agressão a um jovem de 15 anos de origem ucraniana em Paris se tornou viral quando as imagens capturadas por câmeras de segurança foram disseminadas.



"Não podemos aceitar a banalização da violência", disse Attal, que explicou a necessidade de uma "resposta criminal mais rápida e eficaz para menores".



Na semana passada, os ministros da Educação, Jean-Michel Blanquer, do Interior, Gérald Darmanin, e da Justiça, Eric Dupond-Moretti, presidiram uma reunião com policiais e oficiais de justiça para enfrentar o problema das gangues de adolescentes, muito intenso na região de Paris.