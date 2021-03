Avó ajuda a desmantelar rede de tráfico de drogas na Itália

As informações fornecidas por uma avó, na esperança de salvar seu neto das drogas, ajudaram a polícia a desmantelar uma rede de traficantes de drogas na Calábria, sul da Itália, disseram as autoridades nesta quarta-feira.



Durante a operação, 18 pessoas acusadas de tráfico de drogas e ligadas ao clã mafioso Muto foram presas.



O chamado "clã Muto" é uma das muitas famílias que fazem parte da 'Ndrangheta, a temida máfia calabresa, considerada uma das mais poderosas do mundo e cuja principal atividade é o tráfico de cocaína.



"A avó falou com a polícia para pedir que salvasse seu neto", disse à imprensa o coronel Piero Sutera, comandante do corpo carabinieri de Cosenza, na Calábria.



O grupo criminoso também está envolvido na extorsão de empresários que atuam no setor de turismo.



"Muita gente sofreu com a arrogância desses criminosos que extorquiam dinheiro", comentou o promotor Nicola Gratteri, citado pelo jornal Gazzetta del Sud.



Gratteri, promotor no importante julgamento em andamento contra a 'Ndrangheta com mais de 300 réus, especificou que parte do dinheiro da extorsão é usada para apoiar os membros do clã que estão na prisão e suas famílias.