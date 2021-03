China critica embaixadora britânica em Pequim após artigo de imprensa

A China denunciou, nesta quarta-feira (10), os "prejuízos" e o uso de um "padrão duplo" da embaixadora britânica em Pequim, após a publicação de um artigo por parte da diplomata no qual exalta a liberdade de imprensa.



O ministério das Relações Exteriores chinês convocou na terça-feira Caroline Wilson para expressar sua reprovação sobre o assunto, em meio a duras tensões diplomáticas entre Pequim e Londres vinculadas aos meios de comunicação e Hong Kong.



A embaixada britânica publicou na semana passada o artigo de Wilson na rede social chinesa WeChat. Seu objetivo era manifestar que a imprensa estrangeira na China é erroneamente classificada como "anti-chinesa" por alguns veículos de comunicação deste país.



"O fato de os meios de comunicação estrangeiros criticarem as autoridades chinesas não significa que eles não gostem da China", destacou Wilson.



"Pelo contrário, acredito que agem de boa fé e desempenham um papel ativo como órgãos de monitoramento da atuação do governo", enfatizou.



Também listou vários exemplos de investigações jornalísticas realizadas, tanto no Ocidente como na China, que ajudaram a revelar disfunções ou desvio de fundos.



O porta-voz do ministério das Relações Exteriores chinês, Zhao Lijian, respondeu que "este artigo carente de lógica (...) elogia com um tom arrogante a suposta experiência ocidental".



As tensões entre as duas capitais são alimentadas pela situação em Hong Kong, onde os movimentos pró-democracia são reprimidos, e pela situação dos uigures, minoria muçulmana que habita o noroeste da China e sofre diversas discriminações.