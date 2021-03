Netanyahu realizará primeira visita oficial aos Emirados na quinta-feira

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, viajará na quinta-feira (11) aos Emirados Árabes Unidos em sua primeira visita oficial a este Estado que recentemente normalizou suas relações com Israel, informou a imprensa israelense nesta quarta-feira.



Quando falta dez dias para eleições legislativas cruciais para sua sobrevivência política, Netanyahu planeja se reunir com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, o xeique Mohamed bin Zayed Al-Nahyan, informou a imprensa israelense, citando fontes do governo não identificadas.



Consultado pela AFP, o escritório do primeiro-ministro não confirmou nem desmentiu as informações. "Não vamos fazer comentários", disse um alto funcionário do gabinete de Netanyahu.



O primeiro-ministro israelense adiou sua visita aos Emirados e a Bahrein no início de fevereiro devido às restrições de viagem pela pandemia de coronavírus.



Esses dois Estados árabes assinaram em setembro acordos para normalizar suas relações com Israel.



Esses acordos, os primeiros deste tipo entre os países do Golfo e Israel, foram classificados como "traição" pelos palestinos.