Secretário de Estado e chefe do Pentágono visitarão Tóquio e Seul

O secretário de Estadp americano, Antony Blinken, e o secretário de Defesa, Lloyd Austin, visitarão juntos o Japão e a Coreia do Sul na próxima semana, enquanto o presidente Joe Biden reforça as alianças ante a China na primeira viagem ao exterior de sua administração.



A viagem conjunta começará poucos dias depois de uma reunião virtual de Biden com os governantes do Japão, Austrália e Índia.



Blinken afirmou no Twitter que espera trabalhar para "promover a paz, a segurança e a prosperidade no Indo-Pacífico e em todo o mundo".



O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, disse que a viagem tem como objetivo "reafirmar o compromisso dos Estados Unidos com o fortalecimento" das alianças.



A equipe de Biden hesita deliberadamente em iniciar a série de viagens internacionais tradicionalmente anunciada por um novo governo, enquanto tenta dar o exemplo ao desencorajar viagens em sua tentativa de combater a pandemia covid-19.