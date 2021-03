A fabricante de brinquedos Lego registrou aumento do lucro e das vendas em 2020, um ano marcado pelos confinamentos e pelo tempo de permanência em casa, anunciou nesta quarta-feira a empresa dinamarquesa.



A fabricante das famosas peças de plástico, que não tem cotação na Bolsa, registrou aumento de 19% no lucro líquido no ano passado, a 9,9 bilhões de coroas (1,5 bilhão de dólares), o maior já registrado.



As vendas aumentaram 13%, a 43,7 bilhões de coroas, e o grupo informou que sua cota de mercado mundial aumentou apesar da pandemia, que obrigou a empresa a fechar temporariamente fábricas na China e no México, algo que aumentou os custos de entrega.