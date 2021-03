Viagem ao Iraque deixa papa 'cheio de gratidão'

O papa Francisco disse, nesta quarta-feira (10), estar "cheio de gratidão" após sua histórica viagem ao Iraque, durante a audiência geral semanal, na qual falou longamente sobre sua estada neste país.



"Depois desta visita, minha alma está cheia de gratidão" para com todos aqueles que tornaram possível esta viagem, das autoridades políticas "às autoridades religiosas, começando pelo grande aiatolá Al Sistani, com quem tive um encontro inesquecível em sua residência", afirmou o papa.



"O povo iraquiano tem o direito de viver em paz, tem o direito de recuperar sua dignidade. Suas raízes religiosas e culturais são milenares: a Mesopotâmia é o berço da civilização", lembrou Francisco.



E todo esse patrimônio foi destruído pela guerra, lamentou o sumo pontífice, denunciando a venda de armas no mundo.



"É sempre a guerra, aquele monstro que, com a mudança dos tempos, se transforma e continua devorando a humanidade", lamentou ele, pedindo que "não se responda armas com armas".



"A resposta é a fraternidade", ensinou o papa.



Francisco voltou para Roma na segunda-feira, depois de uma visita de três dias ao Iraque. Foi a primeira de um pontífice soberano a este país devastado pela violência.