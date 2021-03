Desenvolvedora do Fortnite processa Google na Austrália

A empresa americana Epic Games, que desenvolveu o jogo Fortnite, apresentou uma ação judicial contra o Google na Austrália por posição dominante na distribuição e no sistema de pagamento de aplicativos móveis.



A Epic Games já tentou julgamentos similares contra os gigantes Google e Apple na Europa, Reino Unido e Estados Unidos.



As comissões do Google e da Apple podem alcançar 30% do valor das transações realizadas por meio dos aplicativos móveis.



A Epic Games apresentou uma demanda judicial por "abuso de posição dominante" contra o sistema operacional Android do Google no Tribunal Federal da Austrália.



Em novembro, a Epic Games apresentou uma demanda similar contra a Apple.



"O Google dá a ilusão de ser aberto utilizando como argumento a presença nas lojas alternativas de aplicativos", disse o fundador e CEO da Epic Games, Tim Sweeney.



"Na realidade, estas situações são tão raras que quase não afetam o monopólio do sistema operacional Android", completou.



Um portavoz do Google na Austrália não comentou a informação.