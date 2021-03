Nove exemplares de tartaruga ameaçada de extinção nascem no Equador

Nove exemplares de tartaruga-de-couro, espécie ameaçada de extinção, nasceram na costa do Equador, anunciou nesta terça-feira o Ministério do Meio Ambiente do país.



Os ovos da espécie Dermochelys coriacea haviam sido incubados artificialmente na praia Punta Bikini, localizada na província de Manabí. Trata-se de um ninho que havia sido reposicionado por guardas dentro da área, por causa do inverno.



"Esse novo nascimento nos permitiu determinar que podemos conseguir uma taxa elevada de eclosão dessas tartarugas de forma artificial, o que representa um marco para o Equador em matéria de preservação", assinalou o veterinário Daniel Álava, do Refúgio da Ilha Corazón y Fragatas, citado pelo ministério.



Em janeiro, outras 60 tartarugas-de-couro, maior espécie de quelônio marinho do mundo, nasceram no país sul-americano, também na província de Manabí. A variedade pode chegar a medir três metros e pesar uma tonelada. "É a segunda vez que se consegue a eclosão dessa espécie na costa manabita", indicou o governo.



A tartaruga-de-couro está catalogada como vulnerável e, no Pacífico oriental, encontra-se em risco crítico de extinção. Em 2015 e 2017, também foram encontrados ninhos dessa espécie na costa do Equador, mas os ovos não eclodiram.