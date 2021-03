Vulcão lança cinzas sobre comunidades na Nicarágua

O vulcão San Cristóbal, localizado no noroeste da Nicarágua, registrou nesta terça-feira (9) várias explosões que cobriram com cinzas, gases e fumaça a cidade de Chinandega e outras comunidades vizinhas, informaram fontes ambientalistas e um morador local.



O gigante de 1.745 metros de altitude teve uma explosão "surpresa", levantando uma coluna de cinzas e fumaça que logo foi espalhada pelo vento em direção a Chinandega, a cerca de 17 km de sua base, disse à AFP a jornalista Carol Altamirano, que vive na cidade.



A ONG ambientalista Centro Humboltd relatou quatro explosões a partir das 13h25 no horário local (16h25 no horário de Brasília), que afetaram também a comunidade de La Grecia e outras, por volta de 135 km a nordeste da capital Manágua.



O Instituto de Estudos Territoriais (INETER) não divulgou imediatamente informes sobre a atividade do vulcão.



A atividade de San Cristóbal "foi surpreendente, tudo está cinza, as plantações de arroz, gergelim, hortas, árvores frutíferas e pastos estão cobertos de cinzas", descreveu Altamirano.



A erupção durou cerca de 30 minutos e o vulcão foi ouvido ressoando, o que causou alarme entre os habitantes de Chinandega. A visibilidade ficou reduzida a ponto de os veículos nas ruas acenderem suas luzes, enquanto as pessoas circulavam com guarda-chuvas, chapéus e máscaras, contou a repórter.



Além disso, o vulcão liberou gases e um cheiro "irritante" de enxofre foi sentido no ambiente, acrescentou. Nos arredores, as fontes de água estão sendo cobertas e o gado transportado para locais seguros.



San Cristóbal é um dos montes mais altos da cadeia vulcânica do Pacífico da Nicarágua e frequentemente registra atividades. O último registro ocorreu em abril de 2016.