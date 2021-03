Petróleo tropeça antes de relatório semanal sobre reservas americanas

Os preços do petróleo caíram nesta terça-feira, após passarem parte do dia em alta, em um mercado volátil antes da divulgação do relatório semanal sobre as reservas de óleo cru e gasolina americanas.



O barril do Brent do Mar do Norte para entrega em maio caiu 1,05%, a 67,52 dólares, em Londres. O barril do WTI para abril cedeu 1,59%, a 64,01 dólares.



"O mercado tem dúvidas em vários níveis", explicou John Kilduff, da Again Capital. "As reservas americanas podem ter crescido novamente, não tanto quanto na semana passada, mas é, certamente, um fator que movimenta o mercado", afirmou.



A queda nos preços verificada hoje também foi atribuída a realizações de lucro e ao aumento potencial do cru no mercado com a Líbia, que se prepara para aumentar sua produção, assinalou Kilduff. Para o analista Jeffrey Halley, da Oanda, "os fundamentos a médio e longo prazo continuam sendo bastante de alta".