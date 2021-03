Kerry será recebido por Macron na quarta-feira

O presidente francês, Emmanuel Macron, receberá o enviado especial dos EUA para o clima, John Kerry, na quarta-feira, indicou o Palácio do Eliseu, no marco da visita do ex-secretário de Estado americano à Europa para reforçar a cooperação na luta contra as mudanças climáticas.



"A discussão será sobre as próximas etapas da coordenação internacional em matéria climática e será um motivo para o presidente francês compartilhar com seu interlocutor sua visão de um multilateralismo climático efetivo", acrescentou a Presidência francesa.



Kerry também almoçará com o ministro da Economia, Bruno Le Maire. Na terça-feira, ele se encontrou com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no primeiro encontro pessoal com representantes da UE desde a mudança de governo em Washington.



Kerry também irá a Londres para se reunir com representantes do governo britânico, que organiza a conferência climática da ONU COP26, que será realizada em Glasgow em novembro.



A luta contra as mudanças climáticas foi elevada a um tema prioritário pelo presidente Joe Biden, que fez os Estados Unidos voltarem ao Acordo de Paris, quase quatro anos após o anúncio de Donald Trump de retirada do país do pacto.