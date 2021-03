EUA: líder da maioria no Senado diz que pacote 'trará economia de volta à vida'

O líder da maioria no Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, afirmou que o pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão que tramita no Congresso americano "trará a economia de volta à vida". O democrata gravou um vídeo para o Conselho Congressional de Cidades, evento virtual organizado pela Liga Nacional das Cidades dos EUA nesta terça-feira, 9.



A versão final da proposta de estímulos será votada no plenário da Câmara dos Representantes entre hoje e amanhã, de acordo com a presidente da Casa, Nancy Pelosi, que também participou do evento. O pacote já havia sido aprovado Câmara no final de fevereiro, mas retornou para análise dos deputados após sofrer modificações no Senado.



A intenção dos democratas é enviar o pacote de estímulos para a sanção do presidente americano, Joe Biden, antes do dia 14 de março, quando expiram benefícios a desempregados.



As mudanças feitas pelos senadores no pacote incluem a retirada da medida que aumentaria o salário mínimo do país de US$ 7,50 para US$ 15 a hora, a manutenção do auxílio-desemprego em US$ 300 por semana - na proposta aprovada anteriormente na Câmara, o benefício havia sido elevado para US$ 400 - e um limite de renda mais restrito para os repasses dos cheques individuais de US$ 1,4 mil.



Durante o evento de hoje, Schumer também disse que "há muito a fazer para colocar o país de volta nos trilhos" e prometeu trabalhar com Biden para expandir a capacidade vacinação contra a covid-19.