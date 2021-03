Incêndio florestal avança em vulcão situado em área turística da Guatemala

Um incêndio florestal avança sem controle nos sopés do vulcão Atitlán, no oeste da Guatemala, ameaçando a biodiversidade do local, situado à margem do lago de mesmo nome, informou nesta terça-feira (9) a proteção civil.



"Continuam as ações de combate ao incêndio florestal no sopé do vulcão Atitlán, entre os municípios de Santiago Atitlán e San Lucas Tolimán", no departamento de Sololá, disse a jornalistas David de León, porta-voz da Coordenadoria para a Redução de Desastres (Conred), encarregada da proteção civil.



O porta-voz explicou que 203 pessoas combatem as chamas nos flancos nordeste (119 pessoas) e sudeste (84 pessoas).



Delegados da Conred estão analisando se o evento pode ser combatido por via aérea, mas isto dependerá das condições de vento e nebulosidade, acrescentou De León.



"Começou no domingo com um pequeno incêndio, mas o vento favoreceu sua propagação" e agora se espalha pelos sopés da montanha, ameaçando a biodiversidade local como o quetzal, ave nacional do país centro-americano.



Enquanto isso, o porta-voz do Exército Rubén Tellez disse que um helicóptero Bell-212 está pronto para ajudar a sufocar o incêndio no maciço, de 3.535 metros de altitude.



Na margem do lago, além do Atitlán também estão os vulcões Tolimán e San Pedro, que estão sem atividade eruptiva há séculos.



Na Guatemala, a temporada de incêndios regularmente se estende de dezembro a junho e anualmente devasta milhares de hectares de floresta.